Tutto esaurito per la Coppa Italia di Tiro con l’arco

di Massimo Cherubini

Un week-end da tutto esaurito nel segno dello sport, della musica e del turismo estivo. Negli alberghi di Abbadia San Salvatore, in quelli della montagna, dei paesi limitrofi, si è visto il pubblico delle grandi occasioni. "E’ stato – dice il sindaco Fabrizio Tondi – un fine settimana straordinario. E’ stata la ventiduesima finale della ’Coppa Italia delle Regioni’ ad aver caratterizzato, sia con le gare, ma anche con le manifestazioni preliminari, il fine settimana".

Non solo gare di tiro con l’arco che hanno fatto confluire sull’Amiata oltre mille persone provenienti da ogni parte d’Italia, ma anche, come detto, musica. E soprattutto la ricerca del fresco. Quello che sulla vetta della montagna è stato il valore aggiunto di un week-end con tantissima gente, ma nessun ingorgo. Il traffico e i parcheggi, sono stati gestiti bene riproponendo il modello di traffico circolare pensato poco prima della fine della scorsa stagione invernale. Torniamo alla Coppa Italia delle Regioni -Memorial Gino Mattinelli. Ha vinto il Lazio, al secondo posto la Toscana che si è avvicinata a quel successo che in tante edizioni non ha mai conquistato. Stadio comunale e Parco del Museo Minerario, dove si sono svolte le gare divise per le diverse categorie, hanno riscontrato una copiosa presenza di pubblico. Presenti i vertici della Fitarco (la Federazone Italiana Tiro con l’Arco aderente al Coni)e tanti appassionati di questo sport che riscuote un crescente consenso. Ottima l’organizzazione dell’evento sportivo curata dalla società ’Compagnia Ilcinese-Arcieri di Montalcino’ con il contributo del Comune di Abbadia San Salvatore.