"Tutti sul raccordo". Trattori, nuova sfilata

C’è chi è tornato a Siena e in Valdichiana per lavorare nelle stalle e nei campi. C’è un’azienda da mandare avanti, dopo la marcia simbolica dei trattori dal Casello Valdichiana alla capitale. Qui si sono ritrovati, sulla Nomentana, centinaia di trattori e altri arriveranno, specie per il corteo che si sta organizzando per venerdì. "Vedrete i mezzi sul Raccordo di Roma", annuncia Salvatore Fais, leader di ’Riscatto agricolo’ che ha coordinato la marcia di protesta anche in Valdichiana a Bettolle. Così dopo l’incontro avuto ieri in prefettura. "Da parte di quest’ultima e della questura – ha spiegato ancora – c’è molta collaborazione. Domani (oggi, ndr) abbiamo un nuovo incontro per i dettagli, ma ci sono buone possibilità che vengano accolte le nostre richieste. Ci aspettiamo almeno 500 trattori sul grande raccordo anulare", aggiunge. Ma non vuole sentire parlare di politica. "Non ci riconosciamo nelle loro idee – dice facendo riferimento al Cra agricoltori traditi di Danilo Calvani da cui prende le distanze come Andrea Papa, agricoltore di Sovicille e altro leader di ’Riscatto’ – siamo un gruppo autonomo e senza politica alle spalle. Chiediamo un tavolo permanente con il ministro Lollobrigida senza però sindacati". La retromarcia dell’Europa sui pesticidi convince a metà".

Da risolvere anche il nodo della presenza eventuale di una delegazione a Sanremo. Chi salirà sul palco del festival? Calvani oppure componenti di ’Riscatto agricolo’? Amadeus ieri ha confermato "che se ci sarà qualcuno che avrà piacere di esserci lo accolgo, nessun cambio di idea". La protesta dunque non si placa ed è in pieno divenire.

Laura Valdesi