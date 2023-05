Tutti pazzi per gli scacchi ’Tozzi’, studenti d’argento

Chi lo ha detto che i giovani di oggi si divertono solo con videogiochi e smartphone? Lo dimostra l’esempio di Chianciano Terme dove sta nascendo, anche tra le nuove generazioni, una sana e autentica passione per il gioco degli scacchi. Passione ma anche talento perché gli studenti dell’Istituto comprensivo "Federigo Tozzi" hanno partecipato ad i Campionati studenteschi di scacchi schierando una squadra delle scuole medie ed una delle elementari. A Montesilvano (Pescara), i ragazzi delle medie hanno ottenuto un ottimo secondo posto tra le oltre quaranta formazioni presenti da tutta Italia. Una bella soddisfazione frutto del lavoro e l’impegno di tanti, dalla scuola alle famiglie, dal Comune agli sponsor fino agli insegnanti di questo antico gioco. Uno di questi è Guido Bombagli (l’altro è Jacopo Rossi), ex sindaco di Chianciano Terme, che ci ha parlato di come è nato questo progetto ma anche del ritorno degli scacchi a Chianciano a partire dal 2019. "Alcuni appassionati scacchisti di Chianciano hanno richiesto ai responsabili della Mens Sana di poter aprire un circolo come succursale del circolo di Siena. Nell’ambito delle attività di diffusione e insegnamento degli scacchi la Mens Sana ha accolto la richiesta con l’obiettivo principale di divulgare la conoscenza del gioco degli scacchi tra i giovani e meno giovani anche nella parte meridionale della provincia di Siena". Un gioco che è entrato anche in classe a partire dal 2019-2020 "nell’ambito del programma ’Scacchi a scuola’ - spiega Bombagli -. Ogni anno sono stati coinvolti circa 60 studenti delle scuole elementari a tempo prolungato, con corsi di 10 ore per le classi quarte e quinte, ed altrettanti delle scuole medie con corsi di 60 ore nell’ambito dei laboratori pomeridiani promossi dalla scuola. Il progetto per l’anno scolastico 2022-2023 prevedeva la partecipazione ai Campionati studenteschi di scacchi. In primavera si sono svolti i tornei interni all’Istituto, suddivisi per scuole elementari e medie. Sono state formate due squadre di cinque studenti ciascuna per le elementari e altrettante per le medie. Così operando è stato possibile partecipare ai campionati provinciali, che si sono svolti a Siena, dove tutte e quattro le squadre si sono classificate per i campionati regionali a Firenze. Qui la squadra delle medie si è laureata Campione regionale". A Montesilvano la scuola ha conquistato anche il premio per la miglior "quarta scacchiera" con Leonardo Bettollini: ha vinto tutti gli incontri.

Luca Stefanucci