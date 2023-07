Tutti in piscina contro l’afa Dall’Acquacalda a Trasqua la mappa di prezzi e servizi

L’estate chiama e i senesi rispondono. Non tutti però hanno la fortuna di poter scappare verso la costa, e qui entrano in gioco le piscine, oasi di pace con acqua fresca e lettini da sole. Fra le varie piscine aperte al pubblico d’estate la più vicina al centro città, vista anche la chiusura dell’Amendola, è dubbio quella comunale dell’Acquacalda. "La nostra è una piscina per famiglie, in cui ci sono anche vasche con acqua bassa, ospitiamo infatti il servizio dei centri estivi. In tutta l’estate le piscine rimarranno chiuse solo nel pomeriggio dei giorni di Palio dalle 13.30 – ha detto Andrea Bindi (Uisp), direttore responsabile dell’impianto –. Giugno, che normalmente sui tre mesi estivi è quello in cui abbiamo più accessi, è andato perso per la pioggia. Luglio per ora non sta andando male, abbiamo molta utenza, tanto è dovuto al fatto che abbiamo molti bambini dei centri estivi che qui poi tornano volentieri". L’impianto è costituito da una piscina aperta e una al chiuso, la piscina esterna ha un orario 9-19, mentre quella coperta è 7-21.30, per consentire l’accesso anche a chi durante la giornata lavora. Le tariffe di ingresso sono 7,5 euro e 5 euro per il ridotto (3-12 anni), mentre dalle 17.30 in poi l’ingresso costa 6 euro. Le tariffe per le sdraio con l’ombrellone sono di 5 euro durante la settimana e 8 euro nei festivi.

Un’altra storica piscina, da decenni meta di senesi accaldati, è quella del Trasqua Village. "Siamo aperti tutti i giorni dalle 9 alle 19,30. I prezzi variano in base ai giorni, all’orario di ingresso e all’età – ha detto il titolare Marcello Imbimbo –. Con la pioggia, possiamo dire che maggio e giugno non sono esistiti, soprattutto rispetto all’anno scorso, perché è evidente che c’è meno turismo. Con questo clima è possibile riuscire a recuperare qualcosa, ma per capire se il recupero è sostanzioso rispetto alle perdite dovremo aspettare settembre".

C’è poi Aqualis, il parco con sette piscine a Quercegrossa, che è aperto dalle 9,30 alle 19 tutti i giorni: ci sono scivoli per i più piccoli con Acqua Marina e percorso benessere per gli adulti o ragazzi. E’ possibile affittare lettino e ombrellone. Un’estate partita a rilento per le piscine, ma che sembrerebbe poter vedere una significativa ripresa, grazie all’afa di questi giorni.

Eleonora Rosi