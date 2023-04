Tutte le offerte di una Pasqua ricca

Dalle suggestioni visionarie di Emanuele Giannelli, tra le vie del centro storico e i Magazzini del Sale, alle seduzioni orientali di Aldo Mondino, a Palazzo Squarcialupi, Siena si affida ancora all’arte per offrire stimoli e spunti non solo ai turisti che stanno arrivando ma anche ai propri residenti, per i giorni di Pasqua. Dopo gli anni delle chiusure, finalmente torna il piacere di vivere senza limitazioni e forzature la città e il suo patrimonio, arricchito proprio in questi giorni da nuove iniziative. Al Santa Maria della Scala è allestita anche ‘Twofold’ di João Freitas, a cura d Esther Biancotti e Jacopo Figura, un’esposizione che mostra su schermi giganti il ripetersi dello stesso gesto, una mano che estrae fazzoletti di carta, in un effetto avvolgente e quasi ipnotico. Aperture straordinarie per Pasqua e Pasquetta, dalle 9 alle 13.30, alla Pinacoteca Nazionale, che annuncia inoltre l’imminente rientro nelle sale museali del Crocifisso di Ambrogio Lorenzetti.

Tutto questo si aggiunge ovviamente agli abituali itinerari urbani, che comprendono musei e strutture religiose, tra cui ovviamente il Duomo che offre con il biglietto Opa Si Pass la possibilità di visitare non solo la magnifica cattedrale cittadina, ma anche la cripta, il Battistero, la Porta del Cielo, la Libreria Piccolomini e il Facciatone.