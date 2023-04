"Tuscany Crossing" Oltre 900 a corsa nel Parco della Valdorcia C’è stato il tutto esaurito

di Massimo Cherubini

Una notte di gran ’traffico’ nelle strade del Parco della Val d’Orcia. Non di auto ma di 900 appassionati podisti, giunti da trenta Paesi e vari continenti. La decima edizione della "Tuscany Crossing" oltre al successo legato alla straordinaria partecipazione, per la precisione 936 quelli che si sono iscritti ai vari percorsi e alla camminata di 54 chilometri introdotta da questa edizione, c’è stato anche il record nelle 100 miglia percorse in 17 ore, 5 minuti e 19 secondi. Ha primeggiato il francese Jerome Ferris. Oltre al grande risultato della prestazione sportiva la decima edizione può fregiarsi del risultato ottenuto in termini organizzativi. Tutt’altro che facili, anzi difficilissimi. Perché fin dal pomeriggio dell’altro ieri sono iniziate le partenze dei concorrenti iscritti nei diversi percorsi. Un’organizzazione che ha trovato forza nell’elevato numero dei volontari. Non facile gestire servizi essenziali come quelli dell’emergenza: quattro ambulanze, quattro equipaggi, medici, uomini della Protezione Civile, volontari per i punti di ristoro, gli uomini addetti, tramite i più moderni sistemi informatici, a seguire i concorrenti durante i diversi percorsi. "Quest’anno – si lege in una nota dell’organizzazione- la Tuscany Crossing ha ampliato la sua offerta di gare e il territorio coinvolto, introducendo una nuova distanza: quella delle 100 Miglia, già molto popolare all’estero, soprattutto negli Usa, e la possibilità di fare anche un percorso (cammino) di 54 km. I moderni viandanti hanno, così, potuto godere della bellezza dell’alba e dei magnifici tramonti, mentre i più temerari, e i più lenti anche della notte, immersi in un paesaggio da favola". Un paesaggio da favola, quello del Parco della Val d’Orcia, interessato dalla manifestazione sportiva. "Oltre 900 partecipanti provenienti da 30 Paesi e da tutti i continenti – afferma Claudio Galletti sindaco di Castiglione d’Orcia ci ha impegnati per un grande evento internazionale. Si è registrato il tutto esaurito nelle strutture ricettive del nostro comune e di quelle di comuni limitrofi con un grande impegno da parte di tutte le associazioni del volontariato del comune. Castiglione che è stato il cuore della Tuscany Crossing. Un motivo di grande soddisfazione per la nostra comunità"