’Tuscany Crossing’, di corsa lungo la Val d’Orcia. In gara anche per la sfida ’ultra’ sulle cento miglia

Dalle 10 di questa mattina prenderà il via una nuova edizione della ’Tuscany Crossing’ (ultra trail), alla quale prendono parte centinaia di atleti, professionisti e non che solcheranno strade bianche e sentieri della Val d’Orcia, nei comuni di Castiglione d’Orcia, Pienza e Montalcino: si cimentano su varie distanze: 14, 53, 103 chilometri e anche nella 100 miglia (160 chilometri). Nella mattinata accoglienza, expo e distribuzione dei pettorali. Alle 16,45 spunta dei partecipanti alla 100 miglia, che prenderà il via alle 17 in punto, proseguendo nella notte e fino all’indomani. Alle 24 partirà, invece, il cammino nella Val d’Orcia. Domani le altre competizoni e nel pomeriggio le premiazioni alla Pro Loco di Castiglione; domenica la premiazione dei ’veterani’ che hanno percorso 500 e anche 1000 chilometri in Val d’Orcia.

Daniele Palmieri