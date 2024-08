"Turbine bravo in partenza. Zentiles? Interessante ma è un cavallo al debutto"

"Zentiles un cavallo interessante? Un cavallo esordiente interessante, con tutte le incertezze e i punti interrogativi dei debuttanti. Cercheremo di lavorare al meglio per trovare l’intesa e far emergere le sue qualità", dice il capitano del Leocorno Marco Minucci che non si sbilancia. Anche se nelle prove è partito molto bene il baio della famiglia Westerman. A cui la Contrada di Pantaneto deve molto perché l’ultima vittoria, nell’agosto di due anni fa, è arrivata con Violenta da Clodia che apparteneva proprio ai magnati inglesi della finanza che sono appassionati di Palio. Fra il Leocorno e i Westerman è rimasto un bel feeling. Quanto ad Elias Mannucci ha debuttato proprio con il giubbetto di Pantaneto il 2 luglio 2015 su Mississippi.

Capitano Minucci, Turbine ha preso molto bene il tempo del via con Zentiles.

"Elias è un fantino bravissimo che ha dimostrato di essere sempre molto pronto alla mossa, cosa importante".

L’accoppiata dell’avversaria?

"Va sempre guardata e tenuta in considerazione, mai abbassare la guardia. Bellocchio ha già corso un Palio con Zenis, un vantaggio. Un cavallo che ha maggiore esperienza del nostro".

La mossa della seconda prova che è stata data buona da Bircolotti andava annullata, nonostante le ritrosie prolungate di Tabacco?

"Ha sacrificato una Contrada (la Lupa, ndr), poteva valutare l’annullamento. Credo che l’atteggiamento giusto sia di usare lo stesso metro nelle prove come nel Palio. Non credo che il 16 agosto sarebbe stata data buona questa partenza".

Le accoppiate da temere?

"Ci sono alcune accoppiate estremamente vincenti".

La.Valde.