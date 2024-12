Truffa dei finti carabinieri ’Lezioni’ dell’Arma in chiesa

Truffe agli anziani, i malviventi non si fermano. L’ultimo colpo compiuto a Chianciano Terme, sabato pomeriggio, ha confermato che, nonostante

la grande campagna di sensibilizzazione compiuta anche dalle forze dell’ordine,

la banda continua a mettere a segno colpi. Agendo sui sentimenti dei pensionati che, quando sentono al telefono di incidenti e disastri in cui sono rimasti coinvolti i loro cari, vanno in tilt.

Tante le telefonate che in questi giorni continuano ad arrivare nelle abitazioni dei pensionati della nostra provincia, anche del sud senese. Molti non cadono nella rete però e riagganciano. Niente denuncia, dunque, alle forze dell’ordine. Che ritengono tuttavia importante continuare ad incontrare i cittadini per rinfrescare la memoria sulle tecniche più utilizzate. In primis quella del finto carabiniere che comunica un incidente nel quale è rimasto coinvolto un proprio caro. Come avverrà anche nell’incontro che si svolgerà domani, 4 dicembre, a Montepulciano stazione, presso la canonica della chiesa del Sacro cuore di Gesù. "L’incontro è rivolto a tutta la popolazione – si legge – sul tema ’Truffe agli anziani, reati ad opera di sedicenti carabinieri/appartenenti alle forze dell’ordine". Seguirà un breve dibattito sul tema. L’obiettivo è che partecipi il maggior numero di persone perché, appunto, la sensibilizzazione non è mai abbastanza.

Come nel caso dei furti nelle abitazioni che, da un mese a questa parte, sta diventando una piaga in tutta la provincia: chi vede qualcosa di strano deve segnalarlo. Particolarmente colpite la Valdichiana ma anche l’Amiata e la Val d’Orcia.

La.Valde.