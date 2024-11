Trovati nel bosco con droga, machete e coltelli: due denunciati

Monteriggioni (Siena), 15 novembre 2024 – I carabinieri di Monteriggioni li hanno trovati in un bivacco nel bosco, con droga, un machete e vari coltelli. Per questo due uomini, un 20enne e un 24enne di origine magrebina, sono stati denunciati per spaccio. È successo alle prime ore della mattina del 12 novembre scorso quando i militari, nell'ambito dell'attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno sorpreso i due all'interno di un bivacco nel bosco. Colti di sorpresa, hanno tentato di darsi alla fuga ma sono stati immediatamente bloccati. Le attività di ricerca sono continuate con l'ausilio del personale del Nucleo Cinofili di Firenze che, grazie al fiuto del cane "Tami", ha rinvenuto sul posto anche il materiale che serviva al confezionamento della droga. Gli uomini sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Siena, per spaccio di sostanze stupefacenti e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Maurizio Costanzo