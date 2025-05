Strada da Bellavista fino a Lecchi. Problemi di sicurezza: è allarme!

"Problemi per la sicurezza della strada nel tratto che unisce Bellavista con la località Lecchi". La propensione dei conducenti dei veicoli a premere un po’ troppo sull’acceleratore e alcuni punti poco visibili del tragitto, secondo gli abitanti, sono all’origine di una questione più volte evidenziata in passato. E che torna adesso di attualità in seguito all’incidente dei giorni scorsi che ha visto coinvolta una minicar con due persone a bordo. Conseguenze limitate a loro carico, ma il quadro rimane sotto la lente di ingrandimento della comunità locale che formula alcune richieste all’amministrazione comunale di Poggibonsi. Si va dalle "proposte per limitare la velocità dei mezzi in transito", ai "piani da attuare per migliorare lo scambio tra le auto che marciano in direzione opposta, su una carreggiata non certo ampia per sua natura". Temi che, insieme con altri, sono stati presi in esame anche dal Consiglio di frazione di Bellavista. Per migliorare la sicurezza nella mobilità, è andata in porto per esempio l’installazione di specchi ai lati della strada. Dal canto suo il Comune è impegnato nel valutare anche gli aspetti relativi alla viabilità secondaria. A maggior ragione in un periodo in cui ancora tengono banco i disagi dovuti al ponte sulla strada regionale Cassia (è atteso per il 29 maggio il pronunciamento del Consiglio di Stato) e al prolungarsi dell’attesa per la costruzione della nuova opera di collegamento, trascorsi quasi quattro anni dalla chiusura del vecchio viadotto e poco meno di tre dalla demolizione. Tanto che in occasione della recente assemblea al Centro Insieme di Bellavista, alla presenza anche del Consiglio di frazione, è stata illustrata l’idea di un protocollo Comune-Provincia. Obiettivo, dare vita a manutenzioni ordinarie e straordinarie di percorsi - da Bellavista al Bernino, la Mutola - che si sono di fatto trasformati nel tempo da marginali a primari, per via del notevole afflusso di vetture alle prese con itinerari alternativi. Anche da qui prende avvio la richiesta della gente, affinché gli enti locali prestino attenzione al tratto Bellavista-Lecchi. "E anche da Lecchi a Staggia Senese", aggiungono gli abitanti, riferendosi ad altre criticità presenti a loro giudizio nella zona, in materia di sicurezza nella viabilità. Tutto nell’ottica di una possibile programmazione di interventi.

Paolo Bartalini