"Troppi veti sul centro antipandemico. Il Governo non vuole il progetto"

"Il Governo non crede in questo progetto, soprattutto, non vuol fare il Centro nazionale contro le pandemie". Lo ha affermato Simone Bezzini, assessore alla sanità della Regione, parlando del Biotecnopolo e del Centro antipandemico nazionale. "Ci sono legami tra pezzi della destra e anche segmenti del mondo No vax - ha denunciato Bezzini -, quindi a mio avviso c’è anche un tema di avversità politico-culturale della destra".

Secondo Bezzini, che ha parlato a margine di un convegno a Firenze, il confronto sullo statuto è segnato da ritardi. "La Fondazione Biotecnopolo è stata istituita nell’estate 2022, il Governo si è insediato nell’autunno. La modifica dello statuto potevano averla fatta prima, un governo ci mette due o tre mesi: qui sono 18 mesi, non c’è lo statuto, non si è speso un euro, tutto è bloccato e si tolgono 135 milioni. Mi sembra che tutto vada nella direzione di destrutturare questo progetto".

La conclusione è a metà tra il rassegnato e l’appello alla città. "Mi auguro che il Biotecnopolo venga realizzato, che venga realizzato il centro nazionale contro le pandemie, ma i segnali vanno tutti nella direzione opposta, e l’ultimo è clamoroso. Mi auguro ci sia una mobilitazione da parte di tutti i soggetti istituzionali, sociali, che anche il mondo della scienza si faccia sentire".