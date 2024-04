"Quattro incappucciati con un’Audi nera: hanno tentato un furto"

Di sicuro non si tratta della stessa banda che è stata segnalata qualche giorno fa ad Arbia. Tre persone che erano state viste aggirarsi dentro una palazzina con fare sospetto. Erano state scacciate, sul posto i carabinieri che all’altezza della rotonda riuscirono ad incrociare gli individui indicati come sospetti dai cittadini di Arbia.

Il fatto che questa volta, a Rosia dove hanno provato a rubare ieri mattina nella zona di via della parrocchia, fossero incappucciati potrebbe significare che non intendevano assolutamente farsi vedere in volto. Forse perchè nella zona sono conosciuti? Per il motivo che, magari, le forze dell’ordine li hanno già messi nel mirino e sarebbe facile risalire a loro? Oppure, semplicemente perché agendo in pieno giorno non intendevano farsi riprendere da eventuali telecamere di videsorveglianza?

A lanciare l’allarme sul tentato furto a Rosia nella zona di via della Parrocchia è stata Michela Guerrini, sempre molto attenta alle questioni legate alla sicurezza, visto anche che fa l’avvocato. "Quattro persone incappucciate a bordo di una Audi A3 nera hanno provato a rubare, per fortuna non ci sono riusciti", dice. E invita: "Se avvistate un’auto così che desta sospetti avvisate le forze dell’ordine che stanno già perlustrando la zona".

Non è la prima volta che vengono segnalate Audi che girano nella zona di Sovicille e, in passato, anche in Valdichiana. Certo è che ci sarebbero più gruppi che vanno in giro nei paesi a tentare furti nelle case con modalità simili. La cosa singolare, come detto, è che questa volta sarebbero stati incappucciati. Travisati, insomma.

La.Valde.