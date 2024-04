Autopalio, Anas toglie i cantieri fino al 6 maggio

Autopalio: gli automobilisti festeggiano. Fino a lunedì 6 maggio Anas, Società del Polo Infrastrutture del Gruppo Fs Italiane, in previsione dell’incremento del traffico sulla propria rete stradale e autostradale ha deciso di rimuovere 564 cantieri, ovvero il 56% del totale, con l’obiettivo di limitare disagi alla circolazione e garantire una viabilità più fluida. Nel numero complessivo sono compresi ovviamente i cantieri che i pendolari della Siena-Firenze si trovano ad affrontare ogni giorno. Rallentamenti e disagi quindi verranno cancellati almeno per questi giorni, in modo da consentire ai turisti di potersi sposare tra Siena e Firenze senza problemi. Intanto Marco Stella, consigliere regionale e coordinatore toscano di Forza Italia, tuona: "Torno a chiedere l’audizione dei vertici Anas".