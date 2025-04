Tributi e sanzioni. Novità sulla riscossione

Un atto di indirizzo per l’affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e delle sanzioni per violazioni al codice della strada, un nuovo Regolamento per contrastare l’evasione dei tributi locali e la nuova classificazione delle strade comunali e provinciali a Serre di Rapolano. Sono stati questi i punti principali del consiglio comunale di Rapolano Terme. Il servizio sarà affidato a società terze purché iscritte all’albo per l’accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Approvazione a maggioranza per il nuovo Regolamento sul contrasto dell’evasione dei tributi locali, che ha ricevuto il voto favorevole del gruppo consiliare “Futuro per Rapolano Terme, Serre, Armaiolo” e di un consigliere del gruppo “Centrodestra per Rapolano, Serre, Armaiolo” e l’astensione di un consigliere dello stesso gruppo di opposizione. Ai contribuenti non in regola con il pagamento dei tributi comunali non venga approvata o rinnovata alcuna concessione fino alla sistemazione del pregresso.

Via libera alla nuova classificazione delle strade comunali e provinciali a Serre di Rapolano. La Strada Comunale Eugenio Montale è stata classificata come strada provinciale fino al bivio del raccordo autostradale Siena-Bettolle, mentre la Strada Provinciale delle cave, la Strada Provinciale del Pereto e l’ultimo tratto di via dell’Orlo sono diventate strade comunali. Nella foto il sindaco Alessandro Starnini.