Tribunale, sezione penale a Frangini: "Alleanza con avvocati e procura per offrire un servizio migliore"

di Laura Valdesi

SIENA

"Spero di non deludere le voci estremamente benevole che mi hanno preceduto. Non siamo altro che una medaglia a tre facce: procura, avvocati e giudici. Tutti insieme dobbiamo portare avanti un servizio al cittadino nel migliore dei modi, cercando di diminuire i disguidi per chi non è avvezzo a questi luoghi. Ci sono tante persone che vengono qui per avere o chiedere giustizia: ripeto, cercheremo di fornire al meglio tale servizio", assicura Fabio Frangini. Nuovo presidente della sezione penale del tribunale di Siena, da ieri ha assunto ufficialmente l’incarico con una breve cerimonia nell’aula al primo piano di palazzo di giustizia. "So che questa è una macchina che funziona benissimo – ha sottolineato –, darò il mio contributo. E il presidente Carrelli Palombi mi accompagnerà in questo periodo. Inutile nasconderlo: è il primo incarico direttivo per me, ho necessità della collaborazione di tutti per inserirmi nella giusta mentalità considerando che l’aspetto giurisdizionale mi è sempre piaciuto. Non mi spaventa questa esperienza dirigenziale, è anzi una spinta in più, l’affronto con grande entusiasmo", aggiunge Frangini. Che potrebbe essere chiamato ad un interim come presidente del tribunale nel caso, come accennato anche nel corso della cerimonia, che Roberto Carrelli Palombi sia destinato ad un incarico più importante, la guida della Corte di appello di Lecce.

"Ho potuto apprezzare il peso della funzione che il dottor Frangini va ad assumere quando se n’è andato il suo predecessore Luciano Costantini", l’incipit di Carrelli Palombi. Che, come da tradizione, consegna a Frangini per l’immissione nell’ufficio "due immagini che rappresentano il nostro impegno nella giurisdizione. La prima, a cui sono particolarmente affezionato, sono le rose spezzate che ricordano chi è caduto nell’adempimento del proprio dovere, l’altra è tipicamente senese, il ’Buongoverno’ di Ambrogio Lorenzetti. Interessante notare che la giustizia nel malgoverno viene messa in catene". Carrelli Palombi conclude sottolineando "come i valori sono la cornice in cui cerchiamo di operare, altrettanto importante è il legame con la storia del territorio".

Un impegno ha reso impossibile al procuratore Andrea Boni essere alla cerimonia, per cui c’era il sostituto Siro De Flammineis che ha voluto rimarcare "il clima disteso che esiste fra le varie componenti dell’amministrazione della giustizia. Un’armonia conquistata nel tempo che sono certo, conoscendo le doti del dottor Frangini, verrà valorizzata". Aspetto su cui si è soffermato anche il presidente dell’Ordine degli avvocati Antonio Ciacci evidenziando "la situazione molto distesa e collaborativa anche se in passato c’è stato un periodo molto brutto. Il consiglio dell’Ordine è a disposizione per ogni necessità, nella differenza dei ruoli, com’è stato finora. Le quotazioni e le referenze del presidente Frangini sono molto, molto positive. Gli diamo il benvenuto all’insegna del motto scritto su porta Camollia ’Cor magis tibi sene pandit’"