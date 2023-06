Trentaquattro motociclisti in Montenegro Saluto alla città gemellata di Cetinje

Per la consueta gita primaverile, il Motoclub La Balzana di Siena aveva da tempo scelto di fare un un tour in Montenegro. A febbraio il Comune ha approvato il gemellaggio con la città di Cetinje, l’antica capitale reale del Montenegro che, tra l’altro, ha dato i natali a Jelena Petrović-Njegoš, la regina Elena moglie del re Vittorio Emanuele III. Il Motoclub contattò allora l’ambasciata montenegrina a Roma per avere la possibilità di salutare rappresentanti di Cetinje in occasione del passaggio con le moto in quella città. La disponibilità dell’ambasciatrice Milena Šofranac Ljubojević ha fatto sì che l’incontro potesse avvenire e i motociclisti senesi (34 persone su 20 moto) sono stati calorosamente accolti dalla vicesindaco Ana Novović e da alcuni assessori.

Durante l’incontro, assolutamente informale, le autorità hanno espresso parole di benvenuto e di gradimento per aver avuto l’occasione di dare un piccolo segno di concretezza al gemellaggio. La sosta si è conclusa con visite ai musei condotte dalle guide messe a disposizione da Marko Vukčević, consigliere del sindaco per la cultura, con il quale erano stati intrattenuti cordiali rapporti per organizzare il semplice evento.