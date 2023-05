Trent’anni di Medioevo Monteriggioni celebra la festa con tanti eventi

Festa Medievale, ecco come sarà. Le anticipazioni su ’Monteriggioni di torri si corona’ concesse dall’assessore alla Cultura Marco Valenti bastano a dare l’idea di un trentennale destinato a restare negli annali per quantità e qualità dell’offerta. "Tutto inizierà il 6 luglio con il Banchetto Medievale, da intendere come un magnifico prologo alla festa – spiega il professore – Attraverso le pietanze tratte da ricettari medievali, i partecipanti si immergeranno in un’esperienza sensoriale completa, che non sarà solo una cena, ma anche uno spettacolo con intrattenimento di giullari, musici e danzatrici che si esibiscono con abiti e strumenti d’epoca. In più, se lo vorranno, gli avventori potranno indossare abiti medievali".

La grande festa di Monteriggioni poggia su tre colonne portanti: le associazioni del territorio, il gruppo storico e culturale ’L’Agresto’ e gli artisti di strada. "Pur con momenti rievocativi – continua Valenti – questo mix costituisce un vero e proprio atto di ‘Medioevo immaginifico’, capace di mettere in scena giorni di festa, di fiera e di mercato nella Monteriggioni del XIII e XIV secolo, sia pure con alcuni compromessi dovuti alla necessità di fare spettacolo, con la presenza di un vasto stuolo di ricostruttori impegnati nei mestieri del tempo".

L’immersione nell’epoca medievale continuerà per altri tre giorni, amplificandosi di giorno in giorno in uno scenario di suggestione infinita come quello del Castello, perla della città coronata. "Il 7, 8 e 9 luglio saranno tre giorni di autentico Medioevo – spiega ancora l’assessore –. Le giornate saranno scandite dalla grande parata di tutti gli artisti che parteciperanno alla kermesse, presentazione fatta rigorosamente in rima dal nostro Messer Lurinetto: sfilate in abito storico, spettacoli di piazza, gli antichi mestieri e tanto divertimento con gli artisti di strada. Per concludere il 9 con un grande classico della festa: i fuochi artificiali e il gran concerto finale, oltre a tutti gli eventi che animeranno la giornata domenicale". L’edizione del trentennale meriterà anche di essere ‘fissata nella memoria’ da un documento straordinario: "Posso anticipare – conclude Valenti – che verrà editato un volume celebrativo, che racconterà personaggi, aneddoti e tante storie della festa".

Alessandro Vannetti