Trenta domande per un posto. La commissione

Il Comune cerca un "dirigente a tempo determinato presso il Comune di Siena per la direzione del Comando di polizia municipale" per cui era stata indetta una selezione pubblica dopo la decisione della giunta in tal senso del 14 settembre scorso. E ha adesso nominato la commissione esaminatrice.

Ma andiamo per ordine. Prima l’avviso a seguito del quale sono giunte a palazzo pubblico ben 30 domande. Un bel numero di candidati. "A seguito di istruttoria sono state dichiarate tutte ammesse con riserva e l’assunzione del candidato vincitore sarà subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di professionalità richiesti". Una selezione che avverrà valutando e comparando i curricula accertando, come previsto, "il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico". Che è importante quanto delicato, specie in una città come Siena con il Palio e le Contrade. Il 16 novembre sono stati nominati i membri della commissione esaminatrice dei trenta candidati. Si tratta di Giulio Nardi, segretario generale del Comune, membro esperto interno dell’ente, e Maria Rita Scotti, comandante della polizia municipale del Comune di Monte Argentario. Segretaria della commissione è Giada Michelotti, dipendente del Comune. Il presidente della commissione è Francesco Ghelardi, responsabile della direzione Risorse umane.

La.Valde.