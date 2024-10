Treni carichi di disagi e polemiche: "Vagoni pieni e solo posti in piedi"

Treni carichi di disagi. Estenuanti viaggi in piedi per i passeggeri dei treni della linea ferroviaria Siena-Firenze. Ad alzare il volume della protesta, esplosa anche sui social, è il Comitato pendolari Valdelsa, di cui fanno parte al momento 721 persone. Persone che prendono tutti i giorni il treno per motivi di lavoro o di studio e ch, toccano quotidianamente con mano le tante criticità della linea Siena Firenze: continui ritardi per i guasti ai convogli, obsoleti e ormai inadeguati, passaggi a livello bloccati, corse cancellate senza avvisare i viaggiatori. A questo giro a sollevare polemiche sono le carrozze stipate fino all’inverosimile e con più passeggeri in piedi che seduti.

"Ma sarà possibile che a Rifredi sul treno per Siena non ci siano mai posti a sedere? – lamenta uno dei pendolari del Comitato – L’abbonamento lo paghiamo regolarmente, ma nonostante questo certe corse hanno solo due vagoni. Esco di casa casa alle 5 per andare al lavoro e prendo il treno delle 16,10 da Firenze per Siena, che purtroppo è sempre pieno zeppo. Dopo otto ore di lavoro fare un’ora di viaggio in piedi è dura". Situazione fotocopia anche su altri treni. "Di domenica - protesta un altro pendolare - la corsa delle 20.16 da Firenze per Siena è l’unica che ci riporta a casa dopo un giorno di lavoro. Ma si sta sempre in in piedi. Visto che l’abbonamento si paga, e anche parecchio direi, viaggiare in queste condizioni è inaccettabile. Non ho altri mezzi di trasporto, altrimenti saprei come fare. Abbiamo fatto presente tante volte il problema, ma non ci ascolta nessuno".

Intanto, è sulla rampa di lancio il raddoppio del tratto Empoli-Granaiolo, di dieci chilometri. Un’opera che migliorerà notevolmente la qualità del servizio. Non appena ultimata, darà continuità alla linea già a doppio binario tra Granaiolo e Poggibonsi, andando a interessare l’intero collegamento tra Empoli e Poggibonsi: i due maggiori centri abitati della Valdelsa senese e fiorentina. L’intervento, come ha spiegato Rete Ferroviaria italiana anche recentemente , eliminerà uno dei maggiori problemi in assoluto: i ritardi. Ma adesso, raddoppio a parte, sulla linea Siena - Firenze servono più carrozze nelle corse più affollate per rendere più agevole il ritorno a casa dei tanti pendolari.