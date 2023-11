Treni bloccati tra disagi e proteste. Rabbia nel primo giorno di ‘stop’

Treni carichi di disagi. Ieri è scattata l’interruzione sulla tratta Empoli Firenze per consentire i lavori sul viadotto di San Donnino. E puntualmente, per il popolo dei viaggiatori, sono arrivati i problemi. Con i bus sostitutivi da Castelfiorentino a Firenze e viceversa si allungano sensibilmente i tempi di percorrenza. Di conseguenza, la cronaca del primo giorno di stop del traffico ferroviario registra malumori e proteste. Purtroppo sarà così tutti gli altri cinque giorni di blocco dei treni: oggi, sabato 25 e domenica 26 novembre, 4 e 5 gennaio. Per diminuire i disagi la stazione di Castelfiorentino nei giorni di interruzione sarà presidiata da personale del Customer Care di Trenitalia per assicurare assistenza e fornire informazioni ai viaggiatori. Sempre nell’ottica di ridurre i problemi dei passeggeri, nelle ultime ore è stato deciso di spostare la fermata dei bus, che non è più nel parcheggio Metropark, come indicato anche nell’app Trenitalia, ma negli stalli di sosta davanti alla stazione. Nei giorni di interruzione dei treni è stata istituita una nuova corsa degli autobus Poggibonsi Firenze con partenza alle 4.40, fermate a Certaldo, Castelfiorentino, Firenze Rifredi e arrivo alla stazione di Santa Maria Novella, presso il piazzale Montelungo, alle 6,35. Subiranno importanti variazioni anche i treni Alta Velocità Roma – Firenze – Genova . Le sei Frecce in circolazione giornalmente tra Roma e Genova via Firenze Campo Marte saranno deviate sulla linea Pisa-Livorno-Grosseto, con nuovi orari, allungamento dei tempi di percorrenza e soppressione delle fermate intermedie di Firenze Campo Marte e Roma Tiburtina. I canali di acquisto dei biglietti di Trenitalia sono aggiornati con il programma straordinario di treni e bus. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) oppure accedere allo Smart Caring personalizzato tramite la app di Trenitalia. Attivo, inoltre, anche il call center gratuito 800892021. Come dire, insomma, che Trenitalia sta facendo il possibile per ridurre i disagi su una linea già critica di suo per tutta una serie di motivi. Come sanno benissimo i pendolari della Valdelsa senese e fiorentina che tutti i giorni prendono il treno per motivi di lavoro o di studio.