Treni, affidabilità sotto la soglia. Scatta il bonus per i pendolari

Bocciate le tre linee ferroviarie della nostra provincia. Nel mese di ottobre, fra treni cancellati e ritardi, il livello dell’affidabilità è risultata sotto la soglia prevista. Di conseguenza, per i viaggiatori è scattato il bonus. I passeggeri delle linee Siena-Firenze, Siena-Chiusi e Siena-Grosseto avranno sconti sull’abbonamento come risarcimento per i troppi disservizi che hanno dovuto subire.

E’ la tratta Siena-Firenze, ancora una volta, la più disastrata, alle prese con continui guasti e imprevisti vari. Come sanno bene, toccandoli con mano tutti i giorni o quasi, gli appartenenti al Comitato pendolari Valdelsa, che anche ieri, dopo l’ennesimo ritardo di un treno, hanno sfogato la loro rabbia sui social. "Non c’è pace per noi che viaggiamo in treno – lamentano sulla loro pagina facebook –. Accade sempre qualcosa. Non sai quando parti e né quando arrivi. Qualche giorno fa su un treno non funzionava il riscaldamento e quando siamo scesi eravamo mezzi congelati. Capita anche che ritardi e soppressioni non vengano comunicati. Ma è giusto pagare un servizio che servizio non è? Siamo veramente stufi". Preso atto dei disagi, parecchi pendolari in queste ore hanno scritto all’assessore regionale ai Trasporti, Stefano Baccelli, chiedendogli di intervenire o comunque di fare pressione su Trenitalia per favorire la risoluzione di problemi che purtroppo sulla linea Siena-Firenze si trascinano da anni. In base al contratto di servizio tra Regione e Trenitalia, in caso di disservizi gli abbonati hanno diritto a un indennizzo. Per gli abbonamenti mensili riduzione del 20%; per quegli annuali del 10% di 112 dell’abbonamento per ciascun mese di mancato raggiungimento dell’indice di affidabilità della linea; per gli abbonamenti mensili Pegaso sconto del 15% sulla tariffa extraurbana; per gli abbonamenti annuali Pegaso riduzione del 7,5% di 112 della sola tariffa extraurbana per ciascun mese di mancato raggiungimento dell’indice di affidabilità della linea. La richiesta deve essere inviata all’indirizzo [email protected] allegando copia dell’abbonamento e modulo compilato. Insomma, l’esercito di pendolari, tra loro anche centinaia di valdelsani che prendono tutti i giorni il treno per motivi di studio o di lavoro, avrà diritto a uno sconto per le tante disavventure in cui è incappato nel mese di ottobre o per cancellazioni di corse e ritardi: problemi riconducibili in buona parte ai guasti dei convogli, vecchi e privi della necessaria manutenzione.