Trekking con i bimbi. Alla scoperta della città

Un trekking urbano alla scoperta delle meraviglie della città, questa l’iniziativa della scuola dell’infanzia Quercegrossa I.C. Monteriggioni, in collaborazione con il Liceo delle Scienze Umane Piccolomini. Una giornata dedicata alla scoperta dei luoghi magici della città, tramite domande, indovinelli, e metodi divertenti per imparare. Protagonisti i bambini dell’asilo Saffi e i ragazzi della 4D del Liceo Delle Scienze Umane del Piccolomini, che si sono trovati nel Prato di Sant’Agostino per partire poi alla volta del Duomo, di Piazza del Campo e di tutti i luoghi simbolo della città. Un’esperienza non solo educativa, ma anche molto importante per ribadire l’importanza di tramandare conoscenze della cultura cittadina senese. All’interno del trekking c’è stato anche un passaggio dedicato al Palio, in cui i ragazzi della 4D hanno indicato ai bambini i momenti centrale della corsa, come la mossa, San Martino ed il Casato. Un ottimo modo per imparare il significato e la storia di luoghi, un modo anche per insegnare ai giovanissimi senesi, che rappresentano la Siena di domani. Ci saranno anche altre iniziative di trekking urbano saranno gli stessi bambini ma accompagnati ma da un’altra classe di liceali. Iniziative che non solo fanno bene ai ragazzi ed ai bambini, ma anche alle tradizioni della nostra città che, in questo modo, vengono tramandate in maniera diversa e coinvolgente.

Matteo Cappelli