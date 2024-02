Tre Regioni. Due Mari. Una strada

Ieri all’apertura della prima canna della galleria ’Guinza’ lungo la E78 Grosseto-Fano, c’erano tre presidenti di Regione: Eugenio Giani per la Toscana, Donatella Tesei per l’Umbria, Francesco Acquaroli per le Marche. La strada è da sempre nota come la Due Mari, perché dovrebbe collegare il Tirreno e l’Adriatico. Ci riescono da decenni i ciclisti, per realizzare una strada a quattro corsie finora sono passati 40 anni e non si vede la fine. La Due Mari è lunga 276 chilometri, all’appello mancano 11 lotti, per complessivi 104 chilometri. Il valore delle opere mancanti si aggira sui 3,9 miliardi di euro, il Governo ha nominato un commissario straordinario. I ciclisti vanno molto più veloce delle gru.