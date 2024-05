Tre nuove aziende ai Foci. La zona industriale cresce nonostante la crisi

Cresce la zona industriale dei Foci. In arrivo tre nuove aziende metalmeccaniche, da anni uno dei settori forti dell’economia locale. I lavori per la costruzione dei nuovi stabilimenti sono iniziati in questi giorni. Si tratta di insediamenti industriali che troveranno posto su una superficie di circa 9mila metri quadrati.

"Quello che sta accadendo è molto importante – spiega il sindaco di Poggibonsi, David Bussagli –. È un’area di circa due ettari su cui saranno realizzati insediamenti a destinazione industriale. Non è l’unica area delle nostre zone artigianali su cui sono in corso investimenti significativi. Nei mesi scorsi e anche nelle scorse settimane abbiamo salutato l’avvio e il consolidamento di altre aziende. La nostra zona industriale cresce ed è una buona cosa per la nostra città che di manifattura, del saper fare e di lavoro (tutto) vive. Le nostre aziende sono ’patrimonio pubblico’ da tutelare e accompagnare".

E ancora: "Vorrei ringraziare maestranze e imprenditori, artigiani e professionisti. Sono stati anni non facili in cui però hanno saputo rilanciare sfide e raggiungere obiettivi – ha aggiunto –. Rafforzando le radici della nostra città che è città del lavoro. Ci sono investimenti pubblici fatti ed altri da fare nei prossimi anni per accompagnare le belle iniziative private e per migliorare quelle aree di Poggibonsi".

Come dire, insomma, che la crisi economia non sembra bloccare gli investimenti e frenare lo sviluppo imprenditoriale in una Valdelsa che mantiene la leadership di area più industrializzata della nostra provincia. "Chi racconta di ‘fughe’ dice cosa non vera – ha affermato ancora Bussagli –. Può accadere perché si ignorano i fatti o semplicemente perché si sceglie di non dire la verità".

Numero di assunzioni e tipologia di prodotti che saranno realizzati negli stabilimenti in costruzione saranno resi noti soltanto tra qualche settimana. Ma il fatto che la zona industriale dei Foci, da molto tempo ormai, la più rilevante di Poggibonsi, sia in espansione è già una buona notizia in un momento in cui tante aziende hanno il fiato corto e la crisi si fa sentire un po’ in tutti i settori, anche in una Valdelsa che tuttavia continua a tenere testa e a reagire alle difficoltà.