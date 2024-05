Tre candidati senza rivali. L’affluenza unico scoglio

Sono tre i Comuni nei quali correrà un solo candidato e in tutti i casi si tratta di un sindaco uscente: Pier Paolo Mugnaini a Radda in Chianti, Francesco Fabbrizzi a Radicofani, Agnese Carletti a San Casciano dei Bagni. Era già accaduto in passato che ci fosse una sola candidatura, ma il fatto che accada in tre dei ventinove enti chiamati alle urne è un segnale d’allarme da non sottovalutare. Segnale di difficoltà a individuare non tanto una classe dirigente, quanto a trovare almeno le firme per presentare una lista e garantire almeno tre esponenti in consiglio comunale per il naturale equilibrio di maggioranza e opposizione, il controllo degli atti, un possibile stimolo per gli stessi sindaci. E invece basterà che si rechi alle urne il 40 per cento degli aventi diritto, con il 50 per cento più uno di voti validi espressi, per eleggere tre sindaci, nel cuore del Chianti, alle pendici dell’Amiata dove la geotermia è dibattito urgente, a San Casciano dove l’archeologia disegna un futuro nuovo. Valeva la pena compiere uno sforzo per garantire un dibattito plurale sulle importanti scelte future.