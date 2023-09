Trasporto scolastico, primi tormenti. Una soluzione per i licei Poliziani

A pochi giorni dall’inizio della scuola sembrano essere risolti i problemi che avevano riguardato i trasporti scolastici dei ragazzi dei Licei poliziani. Ritardi e insufficienze nei posti sui bus che hanno interessato soprattutto la tratta Montepulciano-Sinalunga (la situazione peggiore si è avuta nei viaggi di ritorno) generando disagi a studenti, per la maggior parte minorenni, e genitori. Per giungere a una soluzione sono state necessarie una lettera dei genitori degli alunni dei licei e una lettera del sindaco di Sinalunga, Edo Zacchei, indirizzate nella scorsa settimana all’assessore regionale ai Trasporti Stefano Baccelli, ad Adele Semeraro dell’amministrazione provinciale, alla Regione Toscana e, ovviamente, ad Autolinee Toscane, responsabile del servizio.

Ieri pomeriggio il professor Marco Mosconi, dirigente scolastico dei Licei Poliziani, ha presieduto una riunione insieme ai rappresentanti di Autolinee Toscane, facendo il punto della situazione. "La riunione era relativa all’organizzazione della rete scolastica per l’anno prossimo e a eventuali aggiustamenti per la situazione attuale, si è trattato però anche delle lettere relative alle inefficienze del servizio trasporti – ha spiegato Mosconi –. Dai rappresentanti di Autolinee Toscane è stato riferito che il disservizio è stato causato dalla rottura di un mezzo nei primi giorni dell’inizio dell’anno scolastico. Il mezzo è quindi mancato per alcuni giorni, ma il servizio dovrebbe esser già tornato alla normalità".

In più, ha detto Mosconi, "Autolinee Toscane assicura che è in corso il monitoraggio dei viaggi, soprattutto nella linea Sinalunga-Montepulciano, al fine di capire se ci siano stati errori nella scelta nei mezzi e quindi, se necessario, valutare di aggiungerne ulteriori. Come scuola comunichiamo periodicamente il numero degli studenti iscritti e la loro provenienza, l’ultimo report inviato è dei primi di settembre, quindi non è un disservizio causato da una nostra errata comunicazione".

Tema principale della riunione è stato l’assetto organizzativo per l’anno scolastico 2024-2025, in merito a cui Mosconi dà alcune anticipazioni: "Abbiamo trattato del fatto che a Montepulciano non ci sono servizi di traporto pomeridiani, quindi le scuole non possono programmare rientri per ampliare l’offerta formativa. Si è affrontato il problema dovuto agli orari scolastici, visto che a Siena e in provincia alcune scuole hanno un orario diviso su 6 giorni altre su 5. Ci incontreremo di nuovo per discutere su questi temi entro fine mese".

Eleonora Rosi