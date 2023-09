Trasporto scolastico Maxi appalto a Tiemme

Sarà Tiemme spa, società ancora attiva dopo l’ingresso di Autolinee Toscana come gestore unico del traporto pubblico in tutta la regione, a occuparsi del servizio di trasporto pubblico del Comune di Siena per il prossimo triennio. Un affidamento da 2,3 milioni di euro, con un ribasso dell’1,16 per cento sulla base di asta cui peraltro Tiemme ha partecipato in solitario.

In parallelo alla notizia della scelta di Tiemme, il Comune ha annunciato le tariffe, su proposta dell’assessore Lorenzo Lorè. "È stato deliberato di ripristinare il servizio di accompagnamento sugli scuolabus comunali – si legge nella nota – e le quote di compartecipazione a carico degli utenti come strutturati precedentemente all’emergenza sanitaria da Covid-19. Le nuove direttive avranno decorrenza dal 15 settembre al 30 giugno 2024".

Questo si traduce in un maggior costo per le scuole dell’infanzia: "Negli anni della pandemia si era resa necessaria l’integrazione del servizio di sorveglianza anche per il trasporto per le scuole primarie e secondarie di primo grado – si osserva – con conseguente stanziamento di risorse finanziarie aggiuntive. Per questo, le quote di compartecipazione a carico degli utenti per la copertura parziale dei costi del servizio erano state rideterminate, rendendole di parti importo per tutti gli ordini scolastici, dall’infanzia alla secondaria di primo grado". Mentre prima del 2020 le quote per il trasporto della scuola dell’infanzia erano superiori, come accadrà ora.

Ecco nel dettaglio le cifre: le quote mensili di compartecipazione alla spesa per le scuole dell’infanzia saranno di 22 euro per la fascia Isee da 7.500,01 a 17mila, 34 euro per la fascia Isee da 17.000,01 a 35mila euro e 42 euro per la fascia Isee oltre 35.000,01 euro. Saranno esonerati dal pagamento gli utenti con fascia Isee inferiore a 7.5000 euro.

Per le scuole primarie e secondarie di primo grado, le quote annuali saranno di 180 euro per la fascia Isee da 7.500,01 a 17mila euro, 220 euro da 17.000,01 a 35mila euro, 250 euro per la fascia Isee oltre 35.000,01 euro. Per i non residenti, la quota sarà di 350 euro e anche in questo caso saranno esonerati dal pagamento gli utenti con fascia Isee inferiore a 7.500 euro.

O.P.