Trasporto scolastico Le domande entro il 20 luglio

Il Comune di Siena informa che è stato prorogato il termine per la presentazione della domanda per il servizio di trasporto scolastico per il prossimo anno 20232024: la nuova scadenza è il 20 luglio prossimo. Le domande per le iscrizioni al servizio possono essere effettuate esclusivamente online, tramite il sito internet del Comune seguendo il percorso Servizi online - cittadino - trasporto scolastico. Per ulteriori informazioni è possibile visitare la pagina internet dedicata sul sito del Comune o contattare l’ufficio all’email [email protected] e ai numeri telefonici 348-2814736 - 0577-292330.