Trasporto scolastico, da domani le iscrizioni per il prossimo anno

A partire da mercoledì 1 maggio e fino al 30 giugno saranno aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico 2024/2025 per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune di Siena. Le domande potranno essere presentate esclusivamente on line dal sito internet del Comune, con accesso consentito soltanto tramite Spid, Cie, Cns di entrambi i genitori, di un tutore legale o di un delegato. Per ulteriori informazioni è possibile visitare la pagina internet dedicata al servizio, inviare una mail o contattare i numeri 3482814736 e 0577 292330.