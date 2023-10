Trasporto pubblico. Sciopero di 24 ore proclamato per il 20 ottobre

Autolinee Toscane informa che è pervenuta proclamazione di sciopero di 24 ore per il giorno 20 ottobre, per motivi e aggiornamento contrattuale. Si ricorda che le fasce orarie in cui il servizio di TPL sarà garantito sono tra le 04.15 e le 08.14 e tra le 12.30 e le 14.29. Le modalità di attuazione sono diventate uniche su tutto il territorio regionale.