Trasparenza e responsabilità pubblica ‘Lezione’ del procuratore Raffaele Cantone

In occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica, stamani alle 11 presso la sede dell’Archivio di Stato si svolgerà la conferenza ’Trasparenza e accountability nella pubblica amministrazione’ tenuta da Raffaele Cantone, procuratore della Repubblica del Tribunale di Perugia, già presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. Una ’lezione’ sui temi della trasparenza e dell’accountability, al fine di migliorare l’efficienza e l’efficacia dei processi pubblic, decisionali, amministrativi e di prevenzione della corruzione, inquadrandoli nel contesto delle politiche nazionali di ’open government’, con illustrazione dei principali aspetti normativi. La governance pubblica orientata a principi di apertura, trasparenza, partecipazione, responsabilità ed efficacia ha indotto negli ultimi anni cambiamenti significativi nei processi decisionali e organizzativi pubblici, in particolare per quanto riguarda il sistema di relazione tra PA e cittadini. Gli elementi chiave del modello di governo cosiddetto ’open’ sono la centralità del cittadino, amministrazione partecipata e collaborativa, trasparenza, apertura dei dati e condivisione attraverso le tecnologie digitali. L’incontro è aperto al pubblico.