"L’arte della negoziazione; trasformare i conflitti in accordi". E’ questo il tema

che domani sera - alle 21 ingresso libero - sarà affrontato al Cinema Teatro Amiata di Abbadia San Salvatore. Il tema, di profonda importanza su temi internazionali, nazionali ma anche di aspetti della vita quotidiana di ognuno, viene trattato da Giorgio Nardone, noto psicologo, psicoterapeuta, consulente strategico e formatore internazionale. E’ tra i massimi esponenti della psicoterapia breve, nonché fondatore del centro di terapia strategica di Arezzo. Accanto a lui ci sarà Stefano Bartoli, psicologo, pedagogo e psicoterapeuta italiano, docente e direttore operativo del Centro di Terapia Strategica di Arezzo, dove condivide, con Nardone, un’intensa attività divulgativa e formativa. L’incontro è organizzato dal Comune. "Siamo onorati – dice Francesca Mariottini assessore alla culture – di ospitare due figure di tale rilievo nel mondo della comunicazione strategica come Giorgio Nardone e Stefano Bartoli. Questa conferenza – aggiunge l’assessore – rappresenta l’inizio di una serie di iniziative culturali che intendiamo promuovere per arricchire il nostro territorio e offrire stimoli di riflessione aperti a tutta la cittadinanza". Il sindaco del comune, organizzatore dell’incontro, Niccolò Volpini, e l’assessore Francesca Mariottini interverranno per un saluto.

Massimo Cherubini