Trapianti polmonari, eccellenza Siena. “L’obiettivo è potenziare la rete Toscana”

Siena, 21 gennaio 2025 – Potenziare la rete regionale dei trapianti polmonari. Questo il tema al centro del meeting che si è svolto ad Arezzo, all’ospedale San Donato, su iniziativa dell’Ott, Organizzazione Toscana Trapianti diretta da Chiara Lazzeri, e in collaborazione con l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese e l’Azienda Usl Toscana Sud Est.

Collaborazione tra Arezzo e Siena per il trapianto polmonare

"La collaborazione con lo staff dei professionisti coinvolti nella rete regionale del trapianto di polmone di Arezzo permette un miglior collegamento fra il territorio e il centro di riferimento trapianti di Siena, unico in Toscana – si legge in una nota dell’Asl Toscana Sud Est. Nel 2024 il centro trapianti dell’Aou Senese ha eseguito 26 trapianti e si colloca fra i primi a livello nazionale.

Incontri come quello svolto ad Arezzo aiutano a rafforzare la rete trapiantologica Toscana. I professionisti di Arezzo hanno dimostrato in questi anni grande competenza e attenzione nei confronti di questi pazienti sostenendo in modo significativo il lavoro del centro trapianti senese.

Si tratta infatti di un lavoro in rete che coinvolge molti professionisti nei diversi percorsi di donazione e prelievo del polmone, dall'Emergenza sul territorio al Pronto Soccorso, dalla Cardiologia alle Terapie Intensive ai Coordinamenti Ospedalieri al Procurement”, conclude la nota.