Tranciato un cavo della fibra ottica A Piancastagnaio black-out per telefoni fissi e rete internet

L’estate attuale che si avvia alla conclusione sarà ricordata a Piancastagnaio come l’estate dei cantieri, delle strade interrotte e dei disagi legati a tante situazioni che hanno fatto infuriare la popolazione costretta a vere e proprie guerre per ottenere efficienza e ordine. L’ultimo disservizio all’attenzione dell’opinione pubblica si è materializzato con il silenzio di moltissimi telefoni fissi e conseguente assenza di rete per tante famiglie del centro nuovo del paese. Un disservizio che allo stato attuale sta creando numerosi problemi alla popolazione che sta tempestando di chiamate e solleciti il 187 della Telecom da cui non è possibile avere informazioni concrete sui tempi di riparazione del guasto.

Da segnalare che da alcune settimane sono in atto alcuni lavori di sistemazione dei fili per l’impianto di fibra per le comunicazioni via rete. E il cantiere aperto nelle settimane passate è stato oggetto di reclami al sindaco Luigi Vagaggini, che è intervenuto minacciando la sospensione dei lavori e l’immediato ripristino del suolo stradale e dei marciapiedi pesantemente danneggiati. Purtroppo nel corso di questi lavori, in più occasioni sono stati tranciati cavi e fili sotteranei creando come detto disagi enormi alla popolazione con difficoltà alle attività di uffici, banche, poste, negozi e centri commerciali impossibilitati a eseguire transazioni e pagamenti digitali.

Una situazione che verrà risolta entro la settimana, ha spiegato Tim e che vede la stessa società come parte lesa e danneggiata da terzi. Come segnalato da Tim infatti è stato danneggiato un grosso cavo per cui si dovrà procedere a uno scavo abbastanza profondo per riparare il guasto.

Come più volte detto, si tratta di una situazione grave, che colpisce le famiglie e l’intero paese proprio in questi giorni a ridosso del Ferragosto, quando è aumentato il numero di presenze anche in prospettiva delle festività legate alle manifestazioni del Palio di Piancastagnaio previsto il 18 agosto e quest’anno particolarmente atteso per l’inaugurazione del nuovo parco della Madonna di San Pietro in cui è stata realizzata la pista equestre dove si correrà la carriera.

