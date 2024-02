Training school. Robotica, realtà virtuale e intelligenza artificiale

E’ in corso fino a domani all’Università di Siena la Training school del progetto europeo ’TOAST Marie-Slodowska-Curie Training Network’, ospitata dal Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e Scienze Matematiche e organizzata dal professor Domenico Prattichizzo. L’evento offre corsi sulla realtà virtuale, la realtà aumentata, le interfacce uomo-macchina, l’intelligenza artificiale e la robotica. Prendono parte, come relatori, esponenti di aziende leader del settore e scienziati di università europee: con lo scopo di promuovere collaborazione tra giovani ricercatori nello sviluppo delle tecnologie per ’Tactile Internet’.