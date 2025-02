Tragico incidente sulla 68. Il bilancio è drammatico con un morto e tre feriti

Un tragico incidente stradale ha scosso ancora una volta la 68. Traffico completamente bloccato. Lo scontro è avvenuto ieri mattina poco prima delle 8.30, sulla strada statale 68 che collega la Valdelsa alla Val di Cecina. Il bilancio è drammatico: un morto e tre feriti. Lo scontro, avvenuto tra un camion e due auto, ha causato la morte di un uomo che, dopo essere rimasto incastrato nell’abitacolo del suo veicolo, non è riuscito a sopravvivere nonostante l’intervento dei soccorsi. Altre tre persone, tutte coscienti ma ferite, sono state trasportate in ospedale, una delle quali con l’elisoccorso Pegaso. L’incidente ha avuto luogo in un tratto di strada particolarmente trafficato, creando immediato allarme tra gli automobilisti e gli abitanti del territorio. Ancora una la 68 sale sulle colonne delle cronache per la sua pericolosità. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, le cause sono, quindi, ancora tutte da chiarire. L’uomo che ha perso la vita si trovava alla guida di una delle auto coinvolte nell’impatto: il suo corpo è rimasto intrappolato tra le lamiere, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco per il suo recupero. Sul luogo dell’incidente sono giunti immediatamente i soccorsi sanitari, che hanno provveduto a stabilizzare i feriti prima di trasportarli in ospedale. Tre persone sono state portate d’urgenza in strutture sanitarie locali, tra cui uno con l’elisoccorso Pegaso, mentre gli altri due sono stati trasportati via terra. Le loro condizioni non sono ancora note, ma si conferma che sono stati colpiti dall’incidente in modo significativo, sebbene tutti siano rimasti coscienti. Oltre ai soccorritori, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e le squadre Anas, che hanno gestito la viabilità e il traffico. La strada è stata chiusa per alcune ore in entrambi i sensi di marcia, creando disagi per gli automobilisti, soprattutto per quelli che si trovavano in direzione Colle. Le forze dell’ordine hanno dovuto lavorare intensamente per garantire la sicurezza e facilitare le operazioni di recupero e messa in sicurezza dell’area. La comunità valdelsana è rimasta profondamente scossa dalla notizia di questa tragedia, che ha colpito una delle strade più frequentate della zona. L’incidente è anche un tragico promemoria dell’importanza di una guida sicura e responsabile, soprattutto su strade ad alta intensità di traffico come quella statale 68.

Lodovico Andreucci