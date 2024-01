Tra Borghi e Cantine. L’Osteria del Conte vince la quinta edizione

È l’Osteria del Conte di Montepulciano a vincere la quinta edizione di ’Tra Borghi e Cantine dove la tradizione incontra il gusto’ la manifestazione che con sette appuntamenti, con sette ristoranti del territorio e altrettante aziende vitivinicole nella provincia, ha accompagnato i giovedì di autunno. Tra Borghi e Cantine è progettato da CAT Confcommercio Siena, Confcommercio per il programma Vetrina Toscana e Camera di Commercio. Vetrina Toscana, il progetto di Regione e Unioncamere Toscana che promuove ristoranti, botteghe e produzioni di qualità, che esprimono l’identità del territorio, e valorizza la cultura enogastronomica.

La titolare dell’Osteria del Conte è Lorena Brachi e gestisce il locale insieme al figlio Paolo Solini. Il tema era ’Dove la tradizione incontra il gusto’. Il voto complessivo del ristorante è stato 9,8, il piatto più apprezzato i ravioli al brasato con riduzione di vino Nobile. Per narrare storia, tradizioni e nuovi sapori ci vuole un menù. E l’Osteria del Conte nella serata del 23 di novembre dopo il piatto di entrata (sformatino di cardo con colatina di formaggio pecorino del caseificio di Silvana Cugusi e tartufo bianco) con Rosso di Montepulciano DOC 2022 della Cantina Contucci, come tutti i vini della serata, propose come primo Ravioli al brasato con riduzione di vino Nobile, abbinato a Nobile di Montepulciano DOCG Mulinvecchio 2018. Come secondo piatto, Faraona farcita, cipollotti in agrodolce accompagnato da Nobile di Montepulciano DOCG Pietra Rossa 2018. Per finire, Mousse alla ricotta, cannella, miele, pistacchi, oltre a Ricciarelli Siena IGP e Panforte Siena IGP con Vin Santo Montepulciano Doc 2010. "Sono felice, ci viene riconosciuto che abbiamo bene interpretato le materie del territorio in abbinamento con il vino Nobile", è il commento di Paolo Solini, che è anche direttore del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano.

E’ stato lui a ricevere il premio dalle mani di Giampaolo Betti di Wine&Siena e di Elena Lapadula di Confcommercio.