Tour elettorale di Vannetti a Colle: incontri con la popolazione

Inizia il tour del candidato sindaco di Colle per il centrosinistra, Riccardo Vannetti. Ogni appuntamento è stato pensato in una frazione diversa della città. Oggi la prima occasione alle 21 al Circolo Arci Buena Vista, Le Grazie. Proseguirà Mercoledì 4 Ottobre alle 21,15 al Circolo Arci, Castel San Gimignano, mentre venerdì 6 ottobre alle 21,15 al Circolo ricreativo, La Badia; giovedì 12 Ottobre al solito orario al Circolo Arci, Gracciano per proseguire il 16 Ottobre alle 21,15 al Circolo Arci, Agrestone e martedì 17 ottobre alle 21,15 al Circolo ricreativo di Campiglia. Altre date saranno annunciate a breve. Appuntamenti per incontrare la popolazione ed inizare la campagna elettorale.