Non è colpa di Manganiello
Non è colpa di Manganiello
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Fuga di gasAlessandro Scarafuggi Polemica sulla strageRisarcimentoBimbi via dalla guerraMare gratis
Acquista il giornale
CronacaToscana Life Sciences seleziona progetti di 12 startup
25 ago 2025
REDAZIONE SIENA
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Siena
  3. Cronaca
  4. Toscana Life Sciences seleziona progetti di 12 startup

Toscana Life Sciences seleziona progetti di 12 startup

Da farmaci, a dispositivi diagnostici, al 'digital health'. Un team di professionisti che metteranno a disposizione competenze, strumenti e opportunità di networking per far crescere le idee d'impresa

Nuovi progetti selezionati

Nuovi progetti selezionati

Siena, 25 agosto 2025 - Dodici finalisti a StartUp Breeze 2025, iniziativa promossa da Fondazione Toscana Life Sciences per startup e idee di impresa negli ambiti farmaceutico, dispositivi medico-diagnostici e digital health. Le realtà selezionate parteciperanno a un percorso imprenditoriale personalizzato, affiancate da un team di professionisti che metteranno a disposizione competenze, strumenti e opportunità di networking per far crescere le idee d'impresa.

Il percorso di affiancamento culminerà il 15 ottobre a Firenze, con il Pinwheel Pitching Stage, evento finale durante il quale saranno assegnati i riconoscimenti per la proposta più innovativa e gli special awards. Nel dettaglio le proposte finaliste in ambito farmaceutico sono Lachesis Bio, startup deep-tech che sviluppa una piattaforma integrata tra Intelligenza Artificiale e modelli animali, basata su dati trascrittomici, per accelerare l'identificazione di composti con impatto sulla longevità e le patologie correlate all'invecchiamento; Cernais, startup biotech che utilizza un approccio integrato, basato su sistemi IA e drug screening convenzionale, per identificare nuovi trattamenti per malattie genetiche rare correlate al cromosoma X, come la Sindrome di Rett e da deficienza di Cdkl5; Hope, che sta validando il repurposing della sitagliptina (antidiabetico) per il trattamento della demenza e neurodegenerazione, in particolare legata alla sindrome di Down. Invece le proposte per dispositivi medico-diagnostici sono: Tt3A, che sviluppa un dispositivo tutto endovascolare per il trattamento percutaneo delle patologie dell'aorta ascendente; Genesys Bio che ha creato una piattaforma diagnostica molecolare portatile basata su IA, per il rilevamento di patogeni e resistenza antimicrobica; Eva - Early Vesicles Analysis, con un biosensore basato su grafene per lo screening del cancro ovarico; Egiderma con un sistema di medicazione per gestire le ferite complesse come le ustioni; Rehabilia Technologies e il suo PhiCube, "playstation per la riabilitazione", robot modulare per la riabilitazione neuromotoria degli arti superiori; Promomir con un kit diagnostico su microRna circolante per la diagnosi precoce delle mucositi orali; Fraido che lavora a una soluzione a basso costo per ridurre e velocizzare intubazioni difficili e accessi vascolari. In ambito digital health sono finalisti: Dally Therapeutics, con l'app Dally per la prevenzione e gestione del diabete; e MaaiReact, impegnata nella prevenzione del declino cognitivo attraverso un'app che, seguendo un approccio olistico su sei dimensioni (nutrizione, attività fisica, sonno, gestione dello stress, stimolazione cognitiva e coinvolgimento sociale), assiste la persona per migliorare lo stile di vita.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

SanitàOspedaliMedici