Torselli, FdI: "Ottimo lavoro di Siena Jazz"

"Il nuovo cda di Siena Jazz sta facendo un ottimo lavoro e questo è avvalorato dai risultati presentati ieri. L’indebitamento dell’Accademia è già passato da 1.249.400 euro a 914.646 euro, con un utile arrivato a 219mila euro (sei mesi fa era fermo a 42mila euro). Sembra che la direzione intrapresa dai vertici dell’associazione sia quella giusta nonostante ci si trovi di fronte ad una situazione finanziaria di non semplice risoluzione". È quanto afferma Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale: "Quindi non

comprendiamo su quali basi la consigliera regionale del Pd Anna Paris abbia dato un mese fa un giudizio totalmente negativo sull’operato della governance di Siena Jazz".