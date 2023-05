Torselli e Giorgianni (FdI) "Nottola, ingresso negato"

"Ieri ci siamo presentati all’ospedale di Nottola, una nuovissima struttura sanitaria nata per servire i cittadini della Valdichiana, ma la dirigenza sanitaria si è rifiutata di riceverci". è quanto affermano Letizia Giorgianni e Francesco Torselli, rispettivamente deputata e capogruppo in Regione di Fratelli d’Italia. " Ci sono pervenute – affermano – segnalazioni dai cittadini sul mammografo dell’ospedale e sulla mancanza di un ortopantomografo. Ci siamo presentati all’ospedale per chiedere delucidazioni alla dirigenza sanitaria ma si sono rifiutati di riceverci", affermano Giorgianni e Torselli.

"Siamo di fronte – aggiungono – a una violazione dei nostri diritti e di quelli dei cittadini, perché un consigliere regionale ha il diritto ispettivo, cioè può entrare nelle strutture sanitarie per verificarne il funzionamento. Un consigliere regionale e un deputato sono lautamente pagati per rappresentare le istanze dei cittadini, purtroppo ci è stato impedito di svolgere il nostro ruolo. Avremmo voluto sapere perché una struttura così nuova non dispone di questi due macchinari ma purtroppo ci è stata chiusa la porta in faccia".

"Presenterò una interrogazione urgente all’assessore Bezzini e al presidente Giani – conclude Torselli – per sapere perché i dirigenti di un ospedale si sono rifiutati di dare risposte a un parlamentare e a un consigliere regionale. Chiederemo anche se intendono prendere provvedimenti nei confronti dei dirigenti che si sono negati, visto che hanno violato delle prerogative riconosciute dal nostro statuto regionale".