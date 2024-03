Torrita ha aperto i giorni di festa. Palio dei somari, tutte le iniziative

Palio dei Somari, va in archivio la prima lunga giornata di festa. E non sono mancate le emozioni nel centro storico torritese per un sabato che ha ’scaldato i motori’, mostrando di nuovo l’energia e la vitalità delle contrade oltre alla bellezza di un centro storico animato da colori, sapori, suoni ed energia positiva. Lo ’start’ alle 18 con l’estrazione delle batterie, la riconsegna dello ’Sfoggiato’ e la presentazione del panno realizzato dall’artista Cristiana Margutti, umbra di nascita ma che da 18 anni vive a Torrita di Siena.

E poi la lunga notte delle Taverne a prendersi il proprio spazio tra buona cucina e intrattenimento. Oggi nuova e fitta giornata di appuntamenti in calendario per l’evento che vede in prima fila l’associazione Sagra San Giuseppe. La mattina ed il pomeriggio ai giardini appuntamento con ’Somarando’, iniziativa che permette ai bambini di fare conoscenza e amicizia con gli asini. Ma gli spettacoli si alterneranno per tutta la domenica, dalla Festa dei giovani sbandieratori e tamburini (corteo ore 11 ma la Festa tornerà con le esibizioni nel pomeriggio) a quello dei falchi a cura dei ’Falconieri del Valdarno’ (ore 15). E poi giocoleria, attrazioni itineranti, laboratorio, danza.

Tutto dentro o subito fuori le mura del centro storico con il ritorno delle Taverne dopo la grande serata di ieri: oggi apertura anche a pranzo dalle 13 e a cena dalle 19.30, non mancherà ovviamente la scelta per i buongustai tra pici, fegatelli, pollo, panini con salsiccia e hamburger, frittelle e dolci vari. Davvero grande il contributo dei volontari delle otto contrade (Porta Gavina, Porta Nova, Porta a Pago, Porta a Sole, Cavone, Fonti, Refenero e Stazione) che con impegno e passione si sono messi ai fornelli, oppure a sporzionare, preparare i tavoli ed accogliere i tanti visitatori di quella che si può considerare la prima festa importante del 2024 tra le tante presenti in Toscana.

Anche oggi sarà attivo il servizio navetta gratuito dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 22, con passaggio costante dei mezzi nelle sei fermate pensate per agevolare l’arrivo nel centro storico di torritesi e turisti in una giornata dove si prevede che non sarà facile trovare il parcheggio.