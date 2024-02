Torrita, fervono i preparativi. Il 24 marzo il Palio dei somari

In attesa delle novità ma anche delle conferme che arriveranno con la pubblicazione del programma, iniziano ad entrare nel vivo i preparativi per il Palio dei Somari di Torrita di Siena, la festa in onore di San Giuseppe e quella che storicamente apre il calendario degli eventi primaverili nella zona. Un evento che taglia il traguardo delle 67 edizioni con la passione di sempre, trainato dall’entusiasmo e dalla volontà del popolo contradaiolo. Intanto le date da ricordare, dal 16 al 24 marzo, con l’ultimo giorno del programma che culminerà con la corsa a dorso di ciuco con le otto contrade pronte a sfidarsi al Gioco del Pallone. Il weekend precedente, il 16 e 17 marzo, appuntamento con le Taverne nel centro storico. Da mesi le contrade sono partite per organizzare il tutto al meglio, dai preparativi per le cene propiziatorie di venerdì 22 marzo fino agli allenamenti dei tamburini e sbandieratori che stanno provando per il numero che sarà l’attrazione principale della ’vigilia’ della corsa.

Luca Stefanucci