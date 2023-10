Torrita, elezioni del sindaco. La prima mossa è di Canapini . In campo con una lista civica

Il 2024 è sicuramente un anno importante per la Valdichiana perché si tornerà a votare per eleggere il nuovo sindaco. Sarà così nei comuni più popolati (ad eccezione di Chiusi) e quindi a Montepulciano, Sinalunga, Chianciano Terme e anche a Torrita di Siena. E proprio da qui arriva la prima novità con una candidatura già ufficiale. È quella di Diego Canapini, giovane torritese (29 anni) che ha deciso di candidarsi come sindaco per la lista civica "Torrita Insieme" che rappresenta una novità nel panorama politico locale. Canapini, che lavora nell’azienda familiare di autotrasporti, è un ragazzo conosciuto a Torrita di Siena, nel corso degli anni si è impegnato in diverse realtà del territorio. In passato è stato presidente del Rotaract di Chianciano Terme, Chiusi e Montepulciano, di cui ancora fa parte, e l’anno scorso era nello staff, come viceallenatore, della storica vittoria del campionato di calcio dell’Us Torrita che è salito in Promozione. "Torrita Insieme" ha lanciato intanto nella propria pagina Facebook uno spazio dedicato ai torritesi, "La rubrica del cittadino", dove è possibile esprimere le proprie opinioni su determinati temi. Quella di Diego Canapini è quindi la prima candidatura a sindaco arrivata per quanto riguarda Torrita di Siena. Vedremo se nelle prossime settimane inizierà a "smuoversi" qualcosa con altre prese di posizione a Torrita così come negli altri centri della Valdichiana attesi alle urne. Per quanto riguarda la data del voto per le amministrative quella giusta potrebbe essere il 9 giugno ovvero quando si voterà anche per le elezioni europee.

Luca Stefanucci