Torrita di Siena, simulato un maxi incidente tra scuolabus, due auto e un mezzo pesante

Torrita di Siena (Siena), 10 aprile 2025 – Sabato 5 aprile a Torrita di Siena è stato simulato un maxi incidente tra uno scuolabus, due auto e un mezzo pesante che trasportava una sostanza pericolosa. La maxi emergenza, nominata “Biohazard.25” è stata simulata sul campo dopo un convegno tenuto da esperti sanitari e tecnici. A partecipare all’evento, oltre al personale della Asl Toscana Sud Est, oltre 20 associazioni di volontariato, tra Anpas, Cri e Misericordia, di tutta la provincia. Il tutto è stato coordinato dal personale della centrale operativa del 118 di Siena Grosseto, dagli operatori tecnici di Esculapio e dall’associazione Fircb Aries che ha messo a disposizione i dispositivi per le comunicazioni radio.

Durante la simulazione 53 persone sono state prese in carico prima alla tenda di decontaminazione e poi al Posto medico avanzato della Asl Tse. La giornata si è poi chiusa con un riepilogo finale per analizzare eventuali criticità emerse durante la simulazione da correggere per il futuro.

Hanno assistito all’esercitazione, organizzata dalla Pubblica assistenza di Torrita di Siena, anche l’assessore regionale al Diritto alla salute e alla Sanità Simone Bezzini, il direttore della Centrale operativa 118 Siena Grosseto Stefano Dami e il direttore dell’Elisoccorso Asl Tse Stefano Barbadori.