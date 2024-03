Torrita di Siena, è il gran giorno. Sfida tra rioni al Palio dei Somari

E alla fine ci siamo. Oggi è il giorno dell’edizione numero 67 del Palio dei Somari che arriva dopo il precedente weekend animato dalle Taverne, con numeri da record, e gli ultimi due giorni di emozioni tra le affollatissime cene propiziatorie, ormai partecipate anche da un pubblico in arrivo dai paesi limitrofi, e lo spettacolo dei tamburini e degli sbandieratori. Ore piccole e tanto lavoro per i volontari contradaioli ma la passione trasforma la stanchezza in energia e oggi nessuno vorrà mancare per godersi lo spettacolo.

Alle 9 in piazza Matteotti l’arrivo dei cortei delle otto contrade, seguirà la Santa Messa nella Chiesa dei Santi Costanzo e Martino mentre alle 11.30 i numeri delle contrade in Piazza con sbandieratori, tamburini e chiarine protagoniste. Alle 12 uno dei momenti più attesi con il bel corteo storico, composto da circa duecento figuranti, che sfilerà lungo le vie del borgo per poi tornare a fare il proprio ingresso al Gioco del Pallone alle 15.30, prima dell’inizio della corsa.

Otto contrade a sfidarsi per portare a casa il panno dipinto da Cristiana Margutti in una gara dove non mancano gli spunti d’interesse: Alessandro Guerrini ’Cobra’ con sette successi è il fantino più vincente nella storia del Palio dei Somari e punta ad allungare; Mirko Ciancagli detto ’Baturlo’ ha vinto l’ultima edizione con Porta a Sole e se farà il bis sarà l’unico fantino ad essere riuscito a centrare due successi con altrettante contrade. Porta a Pago è la contrada che non vince da più tempo (straordinario 2011) e come lunghezza del ’digiuno’ precede la Stazione, la contrada più grande che non esulta dal 2014. Porta Nova e Le Fonti sono quelle che hanno vinto di più (12 edizioni) davanti a Porta Gavina che può quindi raggiungerle. Insieme a ’Cobra’ e ’Baturlo’, solo Alessio Deriu ’Pampero’ ha vinto a Torrita (con Refenero nel 2022), per gli altri fantini, tutti confermati, si tratterebbe quindi del primo successo.

Tra gli otto in gara solo due sono torritesi, ’Rafia’ per il Cavone e ’Brigante’ per Le Fonti. Oggi saranno annunciati anche i vincitori delle gare a coppie tra tamburini e sbandieratori e del miglior corteo storico (premio "Sfoggiato"). Navette gratuite attive dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 per raggiungere il centro storico, atteso un pubblico numeroso, turisti compresi. Possibilità di mangiare nei ’box’ delle contrade con quella che vincerà pronta ad accogliere i torritesi (e non) nel proprio territorio per fare festa.