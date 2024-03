Torrita, aria di Palio. Sabato i primi eventi

Meteo che ha fatto le bizze in questi giorni ma scenario che appare comunque in miglioramento sopra il cielo di Torrita di Siena, paese che sta fremendo per l’inizio del programma del Palio dei Somari, edizione numero 67. Sabato si parte, nel ricco programma spicca alle 18, in piazza Matteotti, l’estrazione delle batterie della corsa e, a seguire, la presentazione del palio che viene anticipata, quest’anno, di una settimana. Poi il palcoscenico sarà tutto per le Taverne con le ricette tipiche ad allietare i palati dei tantissimi buongustai in arrivo per la due giorni. Nei piatti i famosi pici al sugo e all’aglione della Valdichiana (serviti in due taverne), cinghiale, fegatelli con rape, pollo in galera, hamburger e panini con la salsiccia, il ritorno delle frittelle, immancabili a Torrita per San Giuseppe, a cui il Palio è dedicato, dolci e vini.

Taverne che conquisteranno il sabato sera ma che saranno riproposte anche la domenica a pranzo e a cena per un appuntamento gastronomico che si sposa particolarmente bene con la bellezza del centro storico, gli spettacoli, la musica e l’atmosfera di festa. Quella che il paese ha già iniziato a respirare con le bandiere che sventolano sopra le strade, i suoni dei tamburi e le riunioni serali per preparare tutto al meglio.

Il programma proseguirà anche nel corso della prossima settimana con il quiz al teatro, un classico, come le cene propiziatorie del venerdì, la gara a coppie dei tamburini e sbandieratori il sabato sera e la lunga giornata di domenica 24 marzo che si concluderà il pomeriggio con la corsa. In caso di maltempo il Palio si correrà per Pasquetta.