Torre, via libera per la direzione Asl. L’ok dalla commissione regionale

Dopo la Conferenza aziendale dei sindaci della Toscana Sud, Marco Torre incassa il secondo parere favorevole alla sua nomina come direttore generale dell’Asl Sud Est: ieri si è riunita infatti la Terza commissione del Consiglio regionale, quella della sanità, con presidente Enrico Sostegni. La Commissione regionale ha espresso parere favorevole nei confronti dell’attuale dg della Fondazione Monasterio, proposto dal governatore della Toscana, Eugenio Giani, per succedere ad Antonio D’Urso alla guida dell’Asl. Dunque Marco Torre promosso a maggioranza: con voto favorevole da parte del Pd, astenuti i consiglieri Lega e Ulmi e con voto contrario del consigliere Petrucci di Fratelli d’Italia.

"I consiglieri si sono espressi tutti in modo positivo su Torre – afferma il presidente Sostegni – compreso Petrucci che ha criticato il metodo usato da Giani per la nomina. Tutti concordi invece sul professionista: Marco Torre, a mio parere, è estremamente competente, con un’importante formazione economica e esperienza in sanità, fatta in una realtà come Monasterio, non territoriale, ma comunque un’eccellenza in termini di innovazione organizzativa e tecnologica".

La commissione regionale si è espressa dopo aver audito il dottor Torre, che si è presentato illustrando il suo curriculum e l’esperienza in Monasterio: fra i punti di forza la sperimentazione della telemedicina e fra i propositi il rafforzamento dei rapporti con l’altra Azienda dell’area vasta, l’AouSenese del direttore Barretta.

Due pareri provenienti dal territorio e dalla sanità che rientrano nell’iter di nomina ma il cui esito non è vincolante per il presidente della Regione. Che deve acquisirli per poi procedere con la nomina: l’ufficialità della nomina arriverà quindi a giorni e comunque in tempo prima della scadenza dell’incarico di Antonella Valeri che è facente funzione di direttore all’Asl fino al 29 gennaio. La prossima settimana Torre potrà insediarsi nella Toscana Sud: fra i primi impegni sul tavolo la conferma o sostituzione dello staff di direzione, che vede Antonella Valeri direttore amministrativo, Assunta De Luca direttore sanitario e Patrizia Castellucci direttore dei servizi socio-sanitari.

Paola Tomassoni