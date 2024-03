Torneo giovanile lunedì di Pasquetta. Il ricavato servirà per aiutare Davide

Una rassegna giovanile in beneficenza a sostegno di Davide. È la Virtus Biancoazzurra, la società del giocatore diciottenne, a organizzare la manifestazione. Un torneo di Pasquetta, presso gli impianti in via San Gimignano, con la partecipazione di quattro squadre della categoria Esordienti del secondo anno (classe 2011): Grevigiana, San Gimignano, Grosseto e della stessa Virtus Biancoazzurra. Appuntamenti previsti per lunedì 1 aprile a cominciare dalle 14 al campo Don Emidio Smorti di Poggibonsi. L’obiettivo è aiutare con un gesto concreto il proprio calciatore che meno di un anno fa ha subìto conseguenze gravi da un incidente di gioco e che adesso è ospite di un Centro di riabilitazione (nella foto, Davide con il presidente Giovanni Gravili dell’associazione I nodi d’amore). I proventi delle gare saranno devoluti alla famiglia di Davide come contributo alla cure per il quali il giovane. Per donazioni IBAN (intestato a Papaccioli Davide): IT43G 01030719430000012863 51.

Paolo Bartalini